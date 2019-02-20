Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена Грановського

Фото: бізнесмен Олександр Грановський (rupor.od.ua)

Грановський розшукується правоохоронними органами Ізраїлю

Відповідно інформації на сайті Інтерполу, на прохання правоохоронних органів Ізраїлю колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Інтерполу.

Так, Грановський розшукується правоохоронними органами Ізраїлю. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей, недостовірному розкритті інформації у публічних корпоративних документах.

Нагадаємо, у 2017 році Генеральна прокуратура України повідомила бізнесменові Олександру Грановському про підозру в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві. Йшлося про розслідування злочинів, скоєних посадовими особами дистриб'ютора тютюнової продукції ТОВ "Мегаполіс Україна" (з травня 2016 року ТОВ "Тедіс Україна").

Як писало РБК-Україна, у березні 2015 року Компетентний суд Єрусалима (Ізраїль) розглядав справу про стягнення з українського бізнесмена Олександра Грановського понад 15 млн доларів боргу перед українськими кредиторами.

Додамо також, у червні 2015 року бізнесмен Грановський придбав контрольний пакет акцій одеського "Фінбанку".