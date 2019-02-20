Синоптик попередила про посилення морозів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчі дні в Україні очікується похолодання

В Україні в найближчі дні очікується похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко, опубліковане в Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра, 21 лютого, сильний вітер, у східних областях очікується мокрий сніг, буде відчуватися помітне похолодання.

22 лютого в більшості областей України подальше похолодання до помірних морозів. Також очікується сильний сніг, мокрий сніг, хуртовини, штормовий вітер, ожеледиця. 23-24 лютого опади ослабнуть, при цьому зміцніє мороз.

Нагадаємо, перший температурний рекорд в 2019 році встановлений у Києві в неділю, 17 лютого. Згідно інформації обсерваторії, температура вперше за 139 років спостережень склала 4,6 градусів тепла, що на 0,1 градуса вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, яке було зафіксовано в 1974 році.

Додамо, що з Польщі через Україну йде холодний атмосферний фронт. Зокрема, 20 лютого атмосферний фронт обумовить дощі в західних областях України, на півночі, місцями в центральній частині, ввечері ще в Харківській області.