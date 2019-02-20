Опубліковано закон про зміни до Конституції по курсу України в ЄС і НАТО

Фото: автор закону Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування

Опубліковано закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію у виданні "Голос України".

Документом визначається, що до повноважень Верховної ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО.

Законом передбачається, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Підкреслимо, документом виключається пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції. Відзначимо, норма дозволяла іноземним військовим формуванням тимчасово на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів використовувати діючі військові бази на території України.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, у вівторок глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9037 про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 335 парламентарів підтримали прийняття закону.

Додамо, автор закону, президент Петро Порошенко заявив, що завдання щодо вступу України в НАТО і ЄС є реальним.