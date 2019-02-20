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Мангер двічі відмовився давати показання по справі Гандзюк, - СБУ

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 18:19
Мангер двічі відмовився давати показання по справі Гандзюк, - СБУ
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер під час судового засідання заявляв, що готовий надати показання слідству

В Службі безпеки України (СБУ) заявили, що глава Херсонської облради Владислав Мангер, який підозрюється в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, двічі відмовився давати свідчення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби відомства.

У прес-службі зазначають, що Магнер під час судового засідання заявляв, що готовий надати показання слідству.

Натомість, у СБУ заявили про два випадки відмови глави Херсонської облради давати показання слідству. Зокрема, прес-служба відзначила, що 15 лютого під час проведення допиту в якості підозрюваного Мангера, останній ніяких свідчень не давав, скориставшись положеннями ст. 63 Конституції України, а в середу 20 лютого 2019 на пропозицію слідчого дати показання з приводу підозри Мангер, посилаючись на надумані, на думку органу досудового розслідування, приводи, повторно відмовився їх давати.

Мангер двічі відмовився давати показання по справі Гандзюк, - СБУНагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Судове засідання призначено на 21 лютого.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.

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