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У Києві з мосту Метро впав чоловік

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 14:42
У Києві з мосту Метро впав чоловік
Фото: місце події (facebook.com/DSNSKyiv)

Рятувальники дістали чоловіка з води та передали працівникам медичної служби

У Києві сьогодні, 20 грудня, чоловік впав з мосту Метро у річку Дніпро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС) у Києві.

Зокрема, 20 грудня о 12:15 в столичну службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що з мосту в річку Дніпро впав чоловік. На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС в Києві. Як виявилося, чоловік впав біля другої опори мосту. За допомогою водолазно-рятувального обладнання рятувальники дістали чоловіка з води та передали працівникам медичної служби.

Обставини даної події встановлюють правоохоронні органи.

 

Фото: місце події (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, на станції метро "Льва Толстого" у Києві сьогодні вдень помер чоловік. У грудні 2017 року на станції метро "Контрактова площа" від серцевого нападу помер чоловік. 

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