ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Путін: силові спроби повернути Донбас приречені на провал

Новини » Політика    20.12.2018 - 12:27
Путін: силові спроби повернути Донбас приречені на провал
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що "допомагає жителям Донбасу, щоб їх не з'їли і не порвали"

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що спроби України силовим шляхом повернути окупований Донбас приречені на провал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції.

Путін нагадав, що саме українська влада пішла на економічну блокаду окупованого Донбасу, а також "стріляє по цим громадянам, яких вважає своїми".

"Там щодня майже люди гинуть. Мирні. Ми надаємо допомогу, і гуманітарну, людям, які проживають на цій території. Тільки для того, щоб їх остаточно там не з'їли, не розчавили і не порвали. І будемо це робити далі. Тому що спроба вирішити питання політичного характеру з допомогою сили, а ми бачимо це протягом кількох років з боку київської влади, вони приречені на провал. Це треба зрозуміти", - заявив Путін.

Він також зазначив, що російська сторона нібито виступає за "мир і процвітання" на всій території України, в тому числі і на Донбасі.

"Ми зацікавлені в цьому, тому що Україна залишається одним із наших найбільших економічних партнерів. Торговельний оборот між Україною і РФ, незважаючи на всі зусилля київської влади, зростає і поточного року теж зріс...Поки в київських коридорах влади знаходяться русофоби, що не розуміють, в чому інтерес власного народу, така ненормальна ситуація буде продовжуватися незалежно від того, хто перебуває при владі в Кремлі", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підкреслив, що Путін хоче приєднати до РФ ще одну частину України.

Крім того, представник України на переговорах у Мінську Євген Марчук заявляв, що Києву пропонували відмовитися від Криму заради Донбасу.

 

Путін прокоментував події у Керченській протоці
Новини України Володимир ПутінДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся