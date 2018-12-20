Путін: силові спроби повернути Донбас приречені на провал

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що "допомагає жителям Донбасу, щоб їх не з'їли і не порвали"

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що спроби України силовим шляхом повернути окупований Донбас приречені на провал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції.

Путін нагадав, що саме українська влада пішла на економічну блокаду окупованого Донбасу, а також "стріляє по цим громадянам, яких вважає своїми".

"Там щодня майже люди гинуть. Мирні. Ми надаємо допомогу, і гуманітарну, людям, які проживають на цій території. Тільки для того, щоб їх остаточно там не з'їли, не розчавили і не порвали. І будемо це робити далі. Тому що спроба вирішити питання політичного характеру з допомогою сили, а ми бачимо це протягом кількох років з боку київської влади, вони приречені на провал. Це треба зрозуміти", - заявив Путін.

Він також зазначив, що російська сторона нібито виступає за "мир і процвітання" на всій території України, в тому числі і на Донбасі.

"Ми зацікавлені в цьому, тому що Україна залишається одним із наших найбільших економічних партнерів. Торговельний оборот між Україною і РФ, незважаючи на всі зусилля київської влади, зростає і поточного року теж зріс...Поки в київських коридорах влади знаходяться русофоби, що не розуміють, в чому інтерес власного народу, така ненормальна ситуація буде продовжуватися незалежно від того, хто перебуває при владі в Кремлі", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підкреслив, що Путін хоче приєднати до РФ ще одну частину України.

Крім того, представник України на переговорах у Мінську Євген Марчук заявляв, що Києву пропонували відмовитися від Криму заради Донбасу.