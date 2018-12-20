Путін прокоментував події у Керченській протоці

Фото: Володимир Путін (twitter.com/dimsmirnov175)

Путін заявив, що в Керченській протоці сталася "провокація"

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував ситуацію в Керченській протоці, що сталася 25 листопада 2018 року. Про це він розповів в ході прес-конференції.

Путін заявив, що в Керченській протоці сталася "провокація", яка пов'язана з майбутніми виборами президента України.

"Констатуємо, що це була провокація. Мені здається, що провокації завжди погані, провокація розрахована на загострення ситуації. Навіщо потрібен нашим українським партнерам такий розвиток подій? Зрозуміло, там вибори їм потрібно загострювати, щоб підняти рейтинг одного з претендентів на пост президента. Я маю на увазі діючого президента, чинної влади. Але це погано, це в кінцевому підсумку на шкоду інтересам свого народу. Хоча можна без всяких провокацій рухатися спокійно, як і було досі. Вдалася вона чи ні? Ну з точки зору підвищення рейтингу, може бути. Рейтинг у Петра Олексійовича ніби підріс, він тепер з 5 позиції перемістився десь на 2-3, коливання близько 15%, Юлія Володимирівна - у неї 20 з гаком, а всі решта - Зеленський, Бойко у них в районі 12%. У цьому сенсі він своє завдання виконав, за рахунок інтересів країни. Це поганий спосіб підняття рейтингу", - заявив він.

Як повідомив журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов Тwitter, ключовими темами прес-конференції Путіна крім регіональної порядку стануть економіка, відносини з Заходом і принципові зміни в отриманні російського громадянства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 листопада Російська Федерація атакувала українські кораблі в Керченській протоці. В ході агресивних дій РФ були захоплені три українських судна і 24 моряка.

Через дії РФ в 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан.