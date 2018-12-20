Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Документ було розроблено з метою забезпечення держбезпеки та суверенітету України

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №5309 "Про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України", передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 240 нардепів.

Так, документ розроблено з метою забезпечення державної безпеки та суверенітету України, а також з метою забезпечення суспільства повною та достовірною інформацію.

Завданням закону є забезпечення відповідності назв релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівні центри яких знаходяться за межами України у Росії, статутам таких організацій.

Відповідно до документу, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві мають відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій закликав нардепів включити до порядку денного і проголосувати закони, необхідні для затвердження Єдиної помісної православної церкви в Україні.

До цього глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький підкреслював, що законопроекти про перейменування церков і перехід громадян до УПЦ КП вже давно розглянуті профільним комітетом парламенту і готові до розгляду в сесійній залі.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада повинна прийняти законопроект, який зобов'яже Українську православну церкву (УПЦ) МП змінити свою офіційну назву на Російську православну церкву. До цього закликав єпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.