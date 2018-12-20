Путін заперечує анексію Криму

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін прокоментував санкції Заходу

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що анексії Криму не було. Про це він сказав сьогодні, 20 грудня, під час підсумкової прес-конференції.

Путін заявив, що анексії Криму не було, за так зване "возз'єднання" проголосували жителі півострова на "референдумі".

"Що ми чуємо з боку? Говорять про анексію Криму з російської сторони. Що таке анексія? Силове захоплення. Якщо це була анексія та силове захоплення, то тоді жителі Криму тут ні при чому і вони не винні, а якщо вони прийшли і проголосували, то тоді це не анексія. Проти вас (жителів Криму, - ред.) ввели санкції (обмеження пересування, обмеження виїзду, отримання віз, обмеження, пов'язані з фінансовими операціями, з використання морської інфраструктури). Це торкається практично всіх людей, які живуть на цій території. Проти них ввели по суті санкції, проти всіх. За що проти них ввели санкції? А якщо ввели санкції за конкретне голосування, тоді треба визнати, що воно відбулося, ось в чому фішка", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про "несприятливу обстановку" в Україні і заявив, що на початку 2019 року в Росії буде прийнятий закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців.