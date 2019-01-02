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Суд арештував частину майна Продана

Новини » Політика    02.01.2019 - 14:46
Суд арештував частину майна Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Рішення суду вже має бути в реєстрі

Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати частину майна колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар суду Яна Квітченко. 

"Таке рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва", - сказала Квітченко.

Вона зазначила, що дане рішення має бути в реєстрі.

"Впринципі повинно бути (рішення в реєстрі, - ред.), оскільки суддя скріпив рішення ЕЦП, та відправив до ЄДРСР. Але питанням публікації займається ДП ІСС", - додала Квітченко.

Раніше суд ухвалив застосувати до Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистоі поруки. 

"Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурорів відмовити і застосувати до Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистоі поруки. 
Покласти на Продана наступні забов'язання: прибувати за кожноі вимоги, повідомляти про зміну роботи чи місця перебування, здати на зберігання свій паспорт та паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю", - сказала суддя.

Справа слухалась протягом 9 годин. Сторони спочатку дослідили 4 томи матеріалів справи, заслухавши частково стенограму допиту деяких свідків. Сам Продан всі звинувачення в свою сторрну заперечив і заявив, що не розуміє обвинувачення. 

Зазначимо, що Мирослава Продана звинувачують у незаконному збагаченні. А саме у володінні двома квартирами у елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн грн, у володінні двома будинками в Туреччині вартістю 78 млн грн, а також у володінні трьома автівками представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

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