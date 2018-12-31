У Росії через вибух обвалився під'їзд багатоповерхівки, є жертви

Фото: на місці обвалення (з відкритих джерел)

Попередньо причиною вибуху називають витік газу

У Магнітогорську (Росія) стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку, дві людини загинули, є постраждалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Попередньо причиною вибуху називають витік газу.

"Сьогодні о 4:00 мск (3:00 за Києвом, - ред.) у Магнітогорську, попередньо в результаті вибуху газу, сталося обвалення одного з під'їздів багатоквартирного житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, будинок 164. За попередньою інформацією, є постраждалі", - повідомили в російському МНС.

Пізніше у відомстві повідомили про двох загиблих в результаті обвалення і що ще 10 осіб були витягнуті з-під уламків.

За даними МОЗ Челябінської області, наразі госпіталізована одна людина, ще трьом медики надали допомогу на місці.

На місце обвалення виїхали 12 машин швидкої допомоги.

Фото: обвалення в Магнітогорську

Рятувальники МНС, що працюють на місці вибуху, розчищають двір від припаркованих автомобілів, доступ до місця обвалення обмежений через побоювання повторного обвалення.

Нагадаємо, 15 грудня у Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, в результаті якого одна людина загинула, 6 були госпіталізовані.