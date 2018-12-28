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Суд залишив у силі запобіжний захід для Продана

Новини » Політика    28.12.2018 - 14:14
Суд залишив у силі запобіжний захід для Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Обвинувачення намагалося оскаржити рішення суду, який відпустив Продана на поруки

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід для колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суда.

Повідомляється, що суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у скасуванні рішення Солом'янського районного суду Києва, який відпустив Продана на поруки ряду народних депутатів.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 4 грудня 2018 залишили без змін, апеляційну скаргу сторони звинувачення - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня суд відпустив Продана на поруки. Його підозрюють у незаконному збагаченні, а саме: придбанні двох квартир в елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн гривень, двох будинків у Туреччині вартістю 78 млн гривень, а також трьох авто представницького класу загальною вартістю 3,4 млн гривень.

Сторона звинувачення просила заарештувати Мирослава Продана з можливістю внести заставу 89 млн гривень.

 

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