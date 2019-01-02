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Кількість загиблих в Магнітогорську зросла до 21

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 17:35
Кількість загиблих в Магнітогорську зросла до 21
Фото: місце події (із відкритих джерел)

Рятувальники виявили серед загиблих двоє дітей

Кількість загиблих в результаті вибуху в житловому будинку, який викликав обвал під'їзду, в російському Магнітогорську зросла до 21 людини. Про це заявив представник МНС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, рятувальники витягнули 21-го загиблого.

"Це чоловік", - повідомив представник МНС.

Наголошується, що серед загиблих двоє дітей.

Розбір завалів триває, ведуться пошуки ще 20 чоловік.

Раніше РБК-Україна писало про 16 загиблих в результаті обвалу під'їзду в Магнітогорську.

Зазначимо, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно, газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. Серед зниклих без вісти - уродженка Хмельницької області України.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. У Слідчому комітеті РФ цю інформацію заперечують.

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