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Тарифи на опалення і гарячу воду зросли з 1 січня

Новини » Економіка    01.01.2019 - 09:40
Тарифи на опалення і гарячу воду зросли з 1 січня
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання тарифів пов'язане з підвищенням цін на газ

Нові тарифи на опалення і гарячу воду вступили в силу з 1 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року. Рішення були оперативно оприлюднені в газеті "Урядовий кур’єр".

Під час засідання комісії голова регулятора Оксана Кривенко підкреслила, що підвищення тарифів пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% в ціні виробництва теплової енергії.

У той же час вона заявила, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%).

Зокрема, тариф "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для мешканців Києва зріс на 22,7%. Для релігійних організацій тариф підвищено на 105,8%. Однак для бюджетних організацій тариф знижено на 17,1%, для інших на 17,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

НКРЕКП підвищила тарифи на тепло для населення для 18 підприємств ТКЕ Тарифи на тепло в Києві підвищать на 22,7%
Теми: Опалювальний сезон
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