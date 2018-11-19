Константинополь анонсував дату об'єднавчого собору

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Об'єднавчий собор Української церкви відбудеться у грудні

Об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату.

У повідомленні говориться, що в рамках підготовки до Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада 2018 Константинополь нагадує про своє рішення надати томос про автокефалію Православній церкві України.

"Поки йде процес підготовки Собору Православної церкви України, конкретну дату в грудні 2018 року буде оголошено Синодом Вселенського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, раніше представники УПЦ Московського патріархату заявляли, що Архієрейський собор, на якому виберуть предстоятеля єдиної Української помісної церкви, може відбутися 22 листопада.

Як раніше писало РБК-Україна, керівництво УПЦ МП погрожує відлучити від церкви прихильників української автокефалії з числа своїх ієрархів. Співрозмовник РБК-Україна, знайомий з деталями зустрічі ієрархів з президентом Петром Порошенком, підтвердив інформацію про безпрецедентний тиск і пояснив, що мова йде про загрозу заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.

