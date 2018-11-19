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Константинополь анонсував дату об'єднавчого собору

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 09:39
Константинополь анонсував дату об'єднавчого собору
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Об'єднавчий собор Української церкви відбудеться у грудні

Об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату.

У повідомленні говориться, що в рамках підготовки до Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада 2018 Константинополь нагадує про своє рішення надати томос про автокефалію Православній церкві України.

"Поки йде процес підготовки Собору Православної церкви України, конкретну дату в грудні 2018 року буде оголошено Синодом Вселенського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Константинополь анонсував дату об'єднавчого собору

Відзначимо, раніше представники УПЦ Московського патріархату заявляли, що Архієрейський собор, на якому виберуть предстоятеля єдиної Української помісної церкви, може відбутися 22 листопада.

Як раніше писало РБК-Україна, керівництво УПЦ МП погрожує відлучити від церкви прихильників української автокефалії з числа своїх ієрархів. Співрозмовник РБК-Україна, знайомий з деталями зустрічі ієрархів з президентом Петром Порошенком, підтвердив інформацію про безпрецедентний тиск і пояснив, що мова йде про загрозу заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.
 

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