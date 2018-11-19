В УПЦ МП розповіли про покарання священиків через участь в Об'єднавчому соборі

Фото: митрополит Антоній (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення про покарання буде приймати священний синод, заявив митрополит УПЦ МП

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату покарає своїх священиків, які приєднаються до Об'єднавчого собору православної церкви в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву митрополита Бориспільського та Броварського Антонія.

"Нашою церквою було прийнято соборне рішення, яке є обов'язковим для виконання всіма вірними Української православної церкви (що перебуває в єдності з Московським патріархатом – ред.). Це стосується і єпископату, і духовенства, і мирян. У цьому рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому «об’єднавчому соборі» ніхто з нас не може", - цитує слова митрополита Центр інформації УПЦ Facebook.

Відповідаючи на питання, у чому буде полягати покарання, митрополит сказав, що "рішення прийме священний синод згідно з церковними приписами канонічних правил".

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року. Прес-секретар УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря заявив, сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада 2018 року.

Додамо, що керівництво УПЦ МП погрожували відлучити від церкви прихильників української автокефалії з числа своїх ієрархів. Співрозмовник РБК-Украина, знайомий з деталями зустрічі ієрархів з главою держави Петром Порошенком, підтвердив інформацію про безпрецедентний тиск і пояснив, що мова йде про погрози заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.