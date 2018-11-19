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"Нафтогаз" назвав умову для різкого падіння споживання газу населенням

Новини » Енергетика    19.11.2018 - 10:41
"Нафтогаз" назвав умову для різкого падіння споживання газу населенням
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

У разі відкриття бази отримувачів субсидій споживання газу населенням значно скоротиться

Голова правління НАК "Нафтогаз України"  Андрій Коболєв запропонував допомогти Мінфіну провести верифікацію бази споживачів і отримувачів субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК у Twitter.

Як зазначив Коболєв, серед отримувачів субсидій є "мертві душі". Зокрема, "Нафтогаз" знаходив їх і демонстрував правоохоронцям.

"На жаль, досі немає жодного прогресу, щоб цю базу зробити єдиною і відкритою", - додав він.

Коболєв впевнений, якщо цю базу відкрити "ми зможемо побачити шалене падіння споживання газу населенням".

"Ми зможемо побачити економію бюджетних коштів", - сказав він.

&quot;Нафтогаз&quot; назвав умову для різкого падіння споживання газу населенням

Нагадаємо, 12 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів України права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Відповідно до рішення суду, тепер міністерство має запитати дозволу перед тим, як отримувати дані щодо пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

У той же час у Мінфіні запевнили, що рішення КСУ не впливає на процес верифікації, "адже у ході цього процесу дані про отримувачів державних допомог деперсоніфікуються". Інформація, яку Мінфін аналізує та порівнює, походить з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та баз даних. При цьому Мінфін жодним чином не втручається в особисте і сімейне життя громадян, додали у міністерстві.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України отопительный сезонНафтогаз УкраїниАндрей Коболев
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