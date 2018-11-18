ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В УПЦ КП спростували інформацію про дату проведення Архієрейського собору

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 11:18
В УПЦ КП спростували інформацію про дату проведення Архієрейського собору
Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

За словами Зорі, інформація про призначення дати собору - неправдива

Речник Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що інформація про призначення дати проведення Архієрейського собору на 22 листопада є неправдивою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зорі у Facebook.

Як повідомив речник УПЦ КП, лише офіційне повідомлення про дату проведення собору означатиме, що вона призначена.

"Офіційно засвідчую: поширювана інформація не відповідає дійсності. Знову вимушений повторити: лише офіційне повідомлення про дату собору означатиме, що вона вже визначена", - написав Зоря.

В УПЦ КП спростували інформацію про дату проведення Архієрейського собору

Раніше прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко заявляв, що Архієрейський собор, на якому оберуть предстоятеля єдиної Української помісної церкви, може відбутися 22 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату сумнівається в шансах митрополита Вінницького і Барьского Симеона з УПЦ МП очолити автокефальну церкву.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій заявив, що нову церкву очолить ієрарх в чині митрополита, а не патріарха.

УПЦ МП погрожує відлучити прихильників автокефалії від церкви, - джерело
Новини України ТомосАвтокефаліяУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся