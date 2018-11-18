В УПЦ КП спростували інформацію про дату проведення Архієрейського собору

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

За словами Зорі, інформація про призначення дати собору - неправдива

Речник Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що інформація про призначення дати проведення Архієрейського собору на 22 листопада є неправдивою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зорі у Facebook.

Як повідомив речник УПЦ КП, лише офіційне повідомлення про дату проведення собору означатиме, що вона призначена.

"Офіційно засвідчую: поширювана інформація не відповідає дійсності. Знову вимушений повторити: лише офіційне повідомлення про дату собору означатиме, що вона вже визначена", - написав Зоря.

Раніше прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко заявляв, що Архієрейський собор, на якому оберуть предстоятеля єдиної Української помісної церкви, може відбутися 22 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату сумнівається в шансах митрополита Вінницького і Барьского Симеона з УПЦ МП очолити автокефальну церкву.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій заявив, що нову церкву очолить ієрарх в чині митрополита, а не патріарха.