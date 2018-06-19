Іван Драч помер у лікарні "Феофанія" після важкої хвороби у віці 81 рік

У Києві в лікарні "Феофанія" у вівторок, 19 червня, помер Іван Драч - визначний український письменник і політик, народний депутат перших скликань, перший голова Народного руху України, Герой України. Про це повідомив голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач у Facebook.

"Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік. Душа великого поета, кіномитця, громадського діяча відлітає од нас. Ще учора увечері я говорив з дружиною, Марією Михайлівною. Надія лишалась, одначе ж сталося те, що сталося”, - написав Тримбач.

Він також додав, що Іван Федорович заповідав поховати його в рідному селі Теліженці, біля могили його сина Максима.

Відзначимо, депутати Верховної ради України вшанували пам'ять Івана Драча хвилиною мовчання.

Біографія Івана Драча

Іван Драч від 1958 навчався у Київському університеті та був згодом виключений через творчі та політичні погляди. Мав зв'язок з українськими дисидентами. У вересні 1961 зміг відновитися на заочний відділ. Закінчив Вищі сценарні курси в Москві. Тоді ж написав перші вірші, деякі з них були критичними по відношенню до радянської влади. Член КПРС в 1959-1990 рр.

Іван Драч - член Спілки письменників України з 1962 року. Голова Комітету з присудження щорічної премії президента України "Українська книжка року".