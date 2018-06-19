Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Кремлі заявили, що суспільний резонанс не може вплинути на рішення РФ по Сенцову

НовиниПолітика    19.06.2018 - 15:03
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов в РФ засуджений до 20 років колонії

Громадський резонанс не може вплинути на рішення російського суду щодо українського політв'язня Олега Сенцова. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Резонанс громадський жодним чином не може вплинути на рішення, що набрало чинності суду Російської Федерації (щодо Сенцова, - ред.)", - заявив він.

Крім того, Пєсков заявив, що для помилування передбачена процедура, яку ініціює засуджений і "з цього треба виходити".

Зазначимо, Сенцов в РФ засуджений до 20 років колонії за звинуваченням у "тероризмі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що діячі російської культури виступили зі зверненням до Володимира Путіна про помилування українського політв'язня Олега Сенцова.

Зазначимо, Держдеп США закликає звільнити утримуваних урядом Російської Федерації (РФ) 150 політичних в'язнів і тих, хто був ув'язнений через релігійні погляди.

Військові РФ на Донбасі підпалили польовий склад щоб приховування перевитрати боєприпасів, - ГУР Денісова констатувала зрив домовленостей щодо візитів до політв'язнів у РФ
Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся