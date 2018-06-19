У Кремлі заявили, що суспільний резонанс не може вплинути на рішення РФ по Сенцову

Сенцов в РФ засуджений до 20 років колонії

Громадський резонанс не може вплинути на рішення російського суду щодо українського політв'язня Олега Сенцова. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Резонанс громадський жодним чином не може вплинути на рішення, що набрало чинності суду Російської Федерації (щодо Сенцова, - ред.)", - заявив він.

Крім того, Пєсков заявив, що для помилування передбачена процедура, яку ініціює засуджений і "з цього треба виходити".

Зазначимо, Сенцов в РФ засуджений до 20 років колонії за звинуваченням у "тероризмі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що діячі російської культури виступили зі зверненням до Володимира Путіна про помилування українського політв'язня Олега Сенцова.

Зазначимо, Держдеп США закликає звільнити утримуваних урядом Російської Федерації (РФ) 150 політичних в'язнів і тих, хто був ув'язнений через релігійні погляди.