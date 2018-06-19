Внаслідок сутичок під Радою госпіталізовано 8 осіб, - Нацполіція

Цивільні отримали пошкодження легкої ступені тяжкості

Внаслідок сутичок під Верховною радою було госпіталізовано вісім осіб. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник Нацполіції Оксана Блищик.

"Внаслідок сутичок під Верховною радою до лікарів звернулось 8 поліцейських, з них 6 постраждалих госпіталізовано. Окрім того, під час сутичок постраждали троє цивільних осіб, з яких двох госпіталізовано", - повідомила Блищик.

За її словами, цивільні отримали пошкодження легкої ступені тяжкості.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у результаті сутичок під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців.