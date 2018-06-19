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Сенцов не буде просити Путіна про помилування, - Геращенко

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 15:29
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко відреагувала на заяву Пєскова щодо помилування Сенцова

Український політв'язень Олег Сенцов не буде просити президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про помилування. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"Прес- секретар Путіна Д. Песков заявляє, що О. Сенцов "має сам подбати про своє помилування", натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що О. Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує", - написала вона.

Крім того, Геращенко додала, що для помилування Надії Савченко до Путіна формально звернулися родичі загиблих журналістів РФ, й її помилували без її звернення.

"А чому б самому Пескову чи омбудсмену Москальковій не звернутися до Путіна з проханням про помилування Сенцова? Чому Надію можна було помилувати без особистого звернення , а Олега - ні", - додала вона. 

 

Прес- секретар Путіна Д. Песков заявляє, що О. Сенцов « має сам подбати про своє помилування», натякаючи, що Олег має...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що громадський резонанс не може вплинути на рішення російського суду щодо українського політв'язня Олега Сенцова.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, Олег Сенцов, помилование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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