Мітинг під Радою: подробиці

Під Верховною Радою проходить мітинг ветеранів-афганців і шахтарів

Мітинг під Радою за участю шахтарів і ветеранів розпочався 19 травня. Чого вимагають протестувальники, всі подробиці, фото і відео зіткнень з поліцією - в матеріалі РБК-Україна.

Мітинг під Верховною Радою: вимоги протестуючих

Вранці 19 червня в Києві почалася масова протестна акція. Під будівлею Верховної Ради зібралося близько 2 тисяч ветеранів Афганської війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС, а також шахтарі з різних регіонів України. Головні вимоги мітингувальників стосуються скасування монетизації пільг на проїзд, збільшення компенсації ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів. Шахтарі вимагають виділити кошти на розвиток вугільної галузі.

Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

Під час мітингу під Радою вібдулися сутички

В ході протестної акції мітингувальникам вдалося прорвати охоронний поліцейський кордон. У відповідь на це силовики застосували сльозогінний газ. Найбільш агресивних активістів почали виводити з натовпу. Поліція затримала одного з учасників протесту.

Відео: сутички активістів і поліції під ВР (YouTube / 112 Україна)

Протестуючі заблокували другий проїзд до ВР, на двері повісили металевий щит, однак в будівлю активістів не пропускають. Правоохоронці знаходяться і всередині приміщення Ради. Всі входи і виходи заблокували.

Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

До мітингувальників вийшла віце-спікер ВР Ірина Геращенко, поросила створити ініціативну групу і повідомила, що вона і Андрій Парубій готові обговорити всі їх вимоги після 12:00, а потім повідомити результати переговорів учасникам акції.

Під #Рада8 прийшла віце-спікер Ірина #Геращенко, пробує погасити конфлікт. "Хлопці, давайте спілкуватися!" Частина хлопців не чує, штурмує двері Ради далі pic.twitter.com/9ePaAc99O5 — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 19, 2018

Порядок під час мітингу під ВР забезпечують 500 правоохоронців

У Нацполіціі Києва повідомили, що для забезпечення правопорядку в урядовому кварталі столиці під час мітингу знаходяться поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії України. Також в заяві йдеться про те, що заявки про проведення акцій протесту заздалегідь були подані в Київську міську державну адміністрацію. В ході зіткнень кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження.