Підсумки дня: 18 липня
Свіжі передвиборчі рейтинги, Зеленський знову хоче скликати Раду та інші новини
- Президент Володимир Зеленський знову вимагає від спікера ВР Андрія Парубія провести позачергове засідання Ради. Парубій назвав умову
- Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів, що могло б стати першим кроком для "нормалізації" відносин з Україною
- У справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому оголосили четверту підозру - 16-річному неповнолітньому, який також стріляв в місцевості
- Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив народному депутату-втікачеві Олександру Онищенку балотуватися у Верховну раду
- Управління Служби безпеки України в Закарпатській області відкрило кримінальну справу щодо сепаратизму за фактом ілюстрації у газеті "Карпаталія", яку видає союз угорців Закарпаття
- На дострокових парламентських виборах, які пройдуть в Україні 21 липня, 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій Рейтинг партії Зеленського зріс до 50%, підтримка інших партій знижується
- У результаті підпалу аніме-студії Kyoto Animation Co в Кіото (Японія) загинули 33 людини. Злочинцем виявився 41-річний чоловік, який, за словами очевидців, під час інциденту чоловік кричав "Помри!"
- Дмитро Ярош, командувач Української Добровольчої Армії і позафракційний депутат України написав на своїй сторінці Facebook жорстке звернення до президента України Володимира Зеленського
- З американського актора Кевіна Спейсі зняли всі звинувачення в сексуальних домаганнях і закрили кримінальну справу в штаті Массачусетс