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Итоги дня: 18 июля

Новости » Прочее    18.07.2019 - 17:47

Итоги дня: 18 июля

Свежие предвыборные рейтинги, Зеленский снова хочет созвать Раду и другие новости

  • Президент Владимир Зеленский снова требует от спикера ВР Андрея Парубия провести внеочередное заседание Рады. Парубий назвал условие 
  • Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что могло бы стать первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной 
  • В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком объявили четвертое подозрение - 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности 
  • Шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную раду 
  • Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыло уголовное дело о сепаратизме по факту иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья 
  • На досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Украине 21 июля, 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Рейтинг партии Зеленского вырос до 50%, поддержка других партий снижается
  • В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в Киото (Япония) погибли 33 человека. Преступником оказался 41-летний мужчина, который, по словам очевидцев, во время инцидента кричал "Умри!" 
  • Дмитрий Ярош, командующий Украинской Добровольческой Армии и внефракционный депутат Украины написал на своей странице Facebook жесткое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому 
  • С американского актера Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах и закрыли уголовное дело в штате Массачусетс 
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