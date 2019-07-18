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Число жертв пожежі в Японії перевищило 30

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 16:45
Число жертв пожежі в Японії перевищило 30
Фото: пожежа на студії у Японії (twitter com hadixd)

В результаті пожежі в Японії загинули 33 людини

У результаті підпалу аніме-студії Kyoto Animation Co в Кіото (Японія) загинули 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK

За інформацією NHK, унаслідок підпалу 41-річним чоловіком студії аніме  під час пожежі в триповерховій будівлі загинули 33 людини.

"Ми намагаємося вивести кількох жертв, які опинилися в пастці в триповерховому будинку, включно з тими, хто не може пересуватися самостійно", - повідомляли рятівники.

За попередньою інформацією, будівля, в якій розташована студія, підпалили близько 10:35. Злочинцем виявився 41-річний чоловік, його затримали і доставили в лікарню (він отримав опіки). За словами очевидців, під час інциденту чоловік кричав "Помри!". На місці події поліцейські знайшли холодну зброю.

РБК-Україна повідомляло, що ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що у поліції встановили, що у приміщення аніме-студії в Кіото увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння. Через пожежу сталась серія вибухів. Рятувальні операції ще тривають.

 

 

 

 

 

Кількість загиблих через пожежу в Японії на анімаційній студії зросла В Японії підпалили студію аніме, є жертви
Новини України ЯпоніяпожежаЖертвынадзвичайні події
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