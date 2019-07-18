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У Кремлі назвали перший крок України для "нормалізації" відносин

Новини » Політика    18.07.2019 - 13:47
У Кремлі назвали перший крок України для "нормалізації" відносин
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Пєсков заявив, що передача Вишинського Росії "могла б бути першим кроком для початку діалогу"

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів, що могло б стати першим кроком для "нормалізації" відносин з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ

На думку Пєскова, всі дії, пов'язані зі звільненням людей, поліпшать україно-російські відносини.

"Ну, звичайно ж, повернення Вишинського (головного редактора видання "РІА Новости Украина" Кирила Вишинського) - це могло б бути прекрасним першим кроком", - заявив Пєсков.

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко виключає передачу головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського Росії.

Як повідомляла прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, правоохоронці розкрили діяльність мережі підконтрольних Російській Федерації медіаструктур. Мова йде про "РІА Новини Україна". Зокрема, було встановлено, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Нагадаємо, суд зі зміни запобіжного заходу головному редактору видання "РІА Новини Україна" Кирилу Вишинському перенесли на 19 липня.

Як писало РБК-Україна раніше, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. В ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру в ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

 

 

 

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