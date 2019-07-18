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Зеленський знову попросив Парубія скликати засідання Ради

Новини » Політика    18.07.2019 - 12:23
Зеленський знову попросив Парубія скликати засідання Ради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський написав листа Парубію

Президент Володимир Зеленський знову  вимагає від спікера ВР Андрія Парубія провести позачергове засідання Ради. Про це він написав йому у листі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, один день роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Президент заявив, що відмовою Парубій "виявляє злочинну бездіяльність".

"Відповідно до Календарного плану проведення десятої сесії Верховної ради України восьмого скликання.. десята сесія триває до 19 липня 2019 року, про що була також оголошено вами на пленарному засіданні 12 липня 2019 року. З огляду на зазначене прошу виконати вимоги чинного законодавства щодо скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та розгляду питань, визначених у листі від 16 липня 2019 року", - йдеться у листі.

Зеленський знову попросив Парубія скликати засідання РадиФото: лист-звернення Зеленського до Парубія (facebook.com)

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради України відповів на прохання президента України Володимира Зеленського про проведення позачергового засідання парламенту 18 липня. Він наголосив, що проведення позачергового засідання Ради після закриття останнього засідання сесії не передбачено законом.

До цього Зеленський направив Парубію лист з проханням провести позачергове засідання Ради 18 липня. В ході засідання президент пропонує винести на обговорення і проголосувати три законопроекти: про незаконне збагачення, розмитнення автомобілів на єврономерах і про роботу Вищого антикорупційного суду.

 

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