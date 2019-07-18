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СБУ відкрила справу щодо сепаратизму союзу угорців

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 12:52
СБУ відкрила справу щодо сепаратизму союзу угорців
Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Провадження розпочате за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області відкрило кримінальну справу щодо сепаратизму за фактом ілюстрації у газеті "Карпаталія", яку видає союз угорців Закарпаття. Про це повідомляє прес-служба відомства у своєму Facebook.

СБУ відкрила справу щодо сепаратизму союзу угорців

Зокрема, провадження розпочате за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України").

"Внесено відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України за фактом розміщення на титульній сторінці періодичного видання "Kárpátalja" зображення частини Закарпатської області в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини (ОВО №№ 68, 69 та 73), де населені пункти з компактним проживанням угорської нацменшини (т.зв. Притисянський район) розфарбовані в кольори угорського національного прапора (червоний, білий та зелений), тим самим умовно відокремлені від іншої території області", - зазначили в СБУ.

У відомстві підкреслили, що зображення із картою Закарпатської області на фоні угорського прапору містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої у середовищі угорської національної меншини.

СБУ відкрила справу щодо сепаратизму союзу угорців

"Розповсюдження друкованих матеріалів із вказаним зображенням є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. За даним фактом процесуальне керівництво здійснює прокуратура Закарпатської області", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до Генпрокуратури і Служби безпеки з проханням відкрити справу щодо ілюстрації у газеті "Карпаталія", яку видає союз угорців Закарпаття.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 липня МЗС звернулося до компетентних органів України про надання правової оцінки візиту в Закарпатську область міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто напередодні парламентських виборів.

Додамо також, в Офісі президента планують вживати заходів до угорських політиків через зустрічі з окремими народними депутатами напередодні парламентських виборів.

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