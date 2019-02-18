Підсумки дня: 18 лютого

•Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій" проти Російської Федерації (РФ)

•Рівно 5 років тому, 18 лютого 2014 року, розпочалися найкривавіші дні Революції Гідності, внаслідок протистоянь із правоохоронцями загинуло 23 активісти

•Державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду

•Вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька сталося не менше трьох вибухів

•Поліція Автономної Республіки Крим оголосила у розшук керівництво та учасників окремого підрозділу "Рубеж", які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький" та розвідувального катера "Славутич"

•Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, повернувся на роботу

•В мережі активно обговорюють розслідування, яке провела команда програми “Наші Гроші” та журналіст Олександр Курбатов. Він розсекретив величезні статки одіозного кардіохірурга і очільника Інституту Серця Бориса Тодурова та навів приклади, як він міг збагатитися за рахунок продажу безкоштовних стентів і закупівель матеріалів за завищеними цінами.

•Лейтенант української армії Валерія Сікал, яка раніше звинуватила командира Віктора Іваніва у домаганнях, була оштрафована

•Відома українська письменниця Лариса Ніцой, яка нещодавно з'ясовувала стосунки з поліцією, вирішила розібратися, чому в англомовній версії Вікіпедії вказано, що Айвазовський - це російський художник, а не український і російський, що відповідає дійсності

•Виступ 18-річної Магдалени Паскар із села Крутоярівка Одеської області на сліпому прослуховуванні дев'ятого сезону Голосу країни вразив суддів настільки, що MONATIK плакав, а Балан ледь стримував сльози

•Перший температурний рекорд у 2019 році встановлено в Києві в неділю, 17 лютого