Державний адвокат Януковича оскаржив вирок суду

Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

Справу направлять для розгляду до Київського апеляційного суду

Державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прес-секретар суду Інна Свинаренко зазначила, що вирок був оскаржений адвокатом від Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги сьогодні, 18 лютого.

Також зазначається, що адвокати Олександр Горошинський, Олександр Байдик і представники адвокатського об'єднання "Авер Лекс", які брали участь у процесі, поки не подавали апеляційних скарг, але можуть це зробити до 25 лютого включно.

Свинаренко зазначила, що справу буде направлено для розгляду до Київського апеляційного суду, коли повністю закінчиться 30-денний термін на апеляційне оскарження вироку всіма учасниками процесу.

"Апеляцію адвоката Рябовола буде вшито у справу, але її буде направлено до апеляційного суду тільки коли закінчиться весь термін, тому що можуть бути подані й інші апеляції", - пояснила вона.

Нагадаємо, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у держзраді та веденні агресивної війни, а також засудили до 13 років тюрми.

Адвокати Януковича вважають вирок політичним переслідуванням. А також заявили, що оскаржать рішення суду. Сам Янукович вважає, що вирок Оболонського районного суду Києва "не має нічого спільного з законом".