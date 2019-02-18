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У Києві зафіксували перший температурний рекорд у цьому році

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 13:27
У Києві зафіксували перший температурний рекорд у цьому році
Фото: Ранковий туман в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура в Києві відповідає нормі кінця березня

Перший температурний рекорд у 2019 році встановлено в Києві в неділю, 17 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Згідно з інформацією обсерваторії, температура вперше за 139 років спостережень становила 4,6 градусів тепла, що на 0,1 градусів вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, який було зафіксовано у 1974 році.

"За кліматичною нормою така температура відповідає 29 березня", - додали в обсерваторії.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 13 листопада 2018 року до Києва завітала метеорологічна зима, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура січня 2019 року у Києві становила 4,5 градуси морозу, що перевищує кліматичну норму на 1,1 градуси. Особливою прикметою нинішньої зими є те, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче 15 градусів морозу, а таких зим у столиці було лише шість.

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