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Мангер після виходу під заставу повернувся на роботу

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 14:07
Мангер після виходу під заставу повернувся на роботу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер провів апаратну нараду в Херсонській облраді

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, повернувся на роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної ради.

Повідомляється, що сьогодні Мангер провів апаратну нараду. Крім того, він заслухав звіт про роботу комунальних підприємств за тиждень і доручив тримати їх діяльність на контролі.

Мангер після виходу під заставу повернувся на роботу

 

Нагадаємо, раніше за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він залишив СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством, щоб встановити "реальних злочинців".

Також стало відомо, що Генпрокуратура оскаржить вихід Мангера під заставу. ГПУ подасть апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд. Прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган також зазначила, що звинувачення наполягало на арешті Мангера до 3 березня без можливості внесення застави.

11 лютого йому оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.

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