ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Росії

Новини » Політика    18.02.2019 - 15:41
Рада ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Росії
Фото: Генконсульство РФ в Харкові (УНІАН)

ЄС введе персональні санкції проти РФ

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

"Як раз наша участь у конференції (у Мюнхенській конференції з безпеки, - ред.) співпала з тим, що ЄС готувався до засідання Ради міністрів ЄС, яке сьогодні відбулося, і я хотів би сказати, що нарешті ЄС після певної паузи прийняв важливе рішення щодо пакету санкцій, так званий "азовський" (пакет, - ред.), - повідомив Єлісєєв.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що в разі прийняття на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу так званого "азовського пакету" санкції проти Росії введуть в дію через кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.

Також 13 лютого сенатори США Ліндсі Грем і Боб Менендес підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з російською агресією в Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Зокрема, Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

Нові санкції проти РФ будуть персональними, - Клімкін Могеріні розповіла, коли ЄС введе санкції проти РФ
Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся