Рада ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Росії

Фото: Генконсульство РФ в Харкові (УНІАН)

ЄС введе персональні санкції проти РФ

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

"Як раз наша участь у конференції (у Мюнхенській конференції з безпеки, - ред.) співпала з тим, що ЄС готувався до засідання Ради міністрів ЄС, яке сьогодні відбулося, і я хотів би сказати, що нарешті ЄС після певної паузи прийняв важливе рішення щодо пакету санкцій, так званий "азовський" (пакет, - ред.), - повідомив Єлісєєв.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що в разі прийняття на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу так званого "азовського пакету" санкції проти Росії введуть в дію через кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.

Також 13 лютого сенатори США Ліндсі Грем і Боб Менендес підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з російською агресією в Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Зокрема, Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.