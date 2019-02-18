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Поліція Криму встановила бойовиків, які захопили українські кораблі у 2014

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 15:09
Поліція Криму встановила бойовиків, які захопили українські кораблі у 2014
Фото: бойовик підрозділу "Рубеж" (cr.npu.gov.ua)

Тоді бойовики захопили протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич"

Поліція Автономної Республіки Крим оголосила у розшук керівництво та учасників окремого підрозділу "Рубеж", які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький" та розвідувального катера "Славутич".  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГУНП в АР Крим.

 У поліції повідомляють, що керівнику збройного формування "Рубеж" вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України (керівництво незаконно створеними збройними формуваннями, що спричинило тяжкі наслідки - ред.).

Також прес-служба повідомляє про встановлення 9 бійців незаконно створеного збройного формування "Рубеж", які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич", військових частин ЗСУ, а також розгортанні та діяльності блок-постів.

"Встановлені особи підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування), за що передбачена кримінальна відповідальність до восьми років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, українські правоохоронці ідентифікували 900 учасників "Самооборони Криму", які сприяли анексії півострова в 2014 році.

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