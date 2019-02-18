У центрі Донецька прогриміли три вибухи

Фото: аварійні служби на місці вибухів (twitter.com/Bylbyleva172)

За попередніми даними, постраждалих немає

Вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька сталося не менше трьох вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські і сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, вибухи сталися на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За попередніми даними, постраждалих в результаті вибухів немає. У той же час у структурах самопроголошеної "Донецької народної республіки" уточнюють, що вибухи сталося поблизу офісів, в яких знаходяться "органи влади". Територія навколо будинку №7 оточена. За іншими даними, один з вибухів стався в районі перетину проспекту 25-річчя РСЧА та бульвару Пушкіна. Ще один вибух зафіксовано в районі "Вольво центру".

Фото: місце вибухів в Донецьку (goves.net)

Нагадаємо, раніше поблизу селища Піски під Донецьком в результаті вибуху при розмінуванні загинув сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, постраждали ще три співробітника поліції.

У січні у Маріуполі в результаті вибуху в квартирі загинули дві людини.