ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Донецька прогриміли три вибухи

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 10:39
У центрі Донецька прогриміли три вибухи
Фото: аварійні служби на місці вибухів (twitter.com/Bylbyleva172)

За попередніми даними, постраждалих немає

Вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька сталося не менше трьох вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські і сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, вибухи сталися на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За попередніми даними, постраждалих в результаті вибухів немає. У той же час у структурах самопроголошеної "Донецької народної республіки" уточнюють, що вибухи сталося поблизу офісів, в яких знаходяться "органи влади". Територія навколо будинку №7 оточена. За іншими даними, один з вибухів стався в районі перетину проспекту 25-річчя РСЧА та бульвару Пушкіна. Ще один вибух зафіксовано в районі "Вольво центру".

 

Фото: місце вибухів в Донецьку (goves.net)

Нагадаємо, раніше поблизу селища Піски під Донецьком в результаті вибуху при розмінуванні загинув сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, постраждали ще три співробітника поліції.

У січні у Маріуполі в результаті вибуху в квартирі загинули дві людини.

 

У Миколаївській області внаслідок вибуху постраждав підліток У Слов'янську стався вибух у п'ятиповерхівці, є постраждалий
Новини України ДонецькДонецькДНРВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся