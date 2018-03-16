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У київському кафе на Подолі виявили чоловіка з перерізаним горлом

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 14:19
Фото: у Києві в кафе знайшли тіло чоловіка (РБК-Україна)
Фото: у Києві в кафе знайшли тіло чоловіка (РБК-Україна)

Чоловіка знайшли в "Пузатій хаті"

У Києві в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа", виявили тіло чоловіка з перерізаним горлом. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. На даний момент поліція не коментує ситуацію.

Вхід в кафе і на частині Контрактовій площі перекрито.

За словами жінки, яка стала свідком, на підлозі закладу вона побачила лежачого хлопця в калюжі крові, якому намагалася надати допомогу. Жінка повідомила, що на той момент чоловік ще якийсь час був живий.

 

Фото: у Києві в кафе знайшли тіло чоловіка (РБК-Україна)

Як повідомили у прес-службі поліції Києва, причина смерті чоловіка буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, ранфіше повідомлялося, що співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин, що неподалік резиденції президента України Петра Порошенка.

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Теги: Вбивство
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