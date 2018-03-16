Порошенко оголосив про завершення АТО

Формат АТО буде змінено на операцію Об’єднаних сил
Президент України Петро Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Про це глава держави оголосив у ході візиту на Донбас.
"Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній раді, яка підтримала більшістю президентський закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" (про реінтеграцію Донбасу, - ред.)", - заявив він.
За словами глави держави, формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.
Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній Раді, яка підтримала більшістю Президентський Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".— Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018
Порошенко також додав, що законом про реінтеграцію Донбасу створено нову правову основу "для відсічі ворожій агресії на Донбасі".
"А у перспективі - і для відновлення територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів", - додав глава держави.
Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів.— Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018
Зазначимо, згідно з законом, протидія російській агресії замість "антитерористичної операції" буде називатися "забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко в ході візиту у Луганську область представив командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.