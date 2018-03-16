Порошенко оголосив про завершення АТО

Президент України Петро Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Про це глава держави оголосив у ході візиту на Донбас.

"Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній раді, яка підтримала більшістю президентський закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" (про реінтеграцію Донбасу, - ред.)", - заявив він.

За словами глави держави, формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.

Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній Раді, яка підтримала більшістю Президентський Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях". — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Порошенко також додав, що законом про реінтеграцію Донбасу створено нову правову основу "для відсічі ворожій агресії на Донбасі".

"А у перспективі - і для відновлення територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів", - додав глава держави.

Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Зазначимо, згідно з законом, протидія російській агресії замість "антитерористичної операції" буде називатися "забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко в ході візиту у Луганську область представив командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.