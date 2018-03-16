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Порошенко оголосив про завершення АТО

НовиниПолітика    16.03.2018 - 16:59
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Формат АТО буде змінено на операцію Об’єднаних сил

Президент України Петро Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Про це глава держави оголосив у ході візиту на Донбас. 

"Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній раді, яка підтримала більшістю президентський закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" (про реінтеграцію Донбасу, - ред.)", - заявив він.

За словами глави держави, формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.

Порошенко також додав, що законом про реінтеграцію Донбасу створено нову правову основу "для відсічі ворожій агресії на Донбасі".

"А у перспективі - і для відновлення територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів", - додав глава держави.

Зазначимо, згідно з законом, протидія російській агресії замість "антитерористичної операції" буде називатися "забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях". 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко в ході візиту у Луганську область представив командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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Теги: Порошенко Петро, Новини АТО
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