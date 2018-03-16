Порошенко представив командувача об’єднаних сил

Президент України Петро Порошенко в ході візиту у Луганську область представив командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - написав він.

Порошенко зазначив, що поставив перед командувачем об’єднаних сил завдання - укріпити ЗСУ, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території.

За моєї ініціативи ВР ухвалила Закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України. Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Поставив перед Командувачем об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Опубліковано Петром Порошенком 16 березень 2018 р.

Порошенко зазначив, що за час військової служби Наєв пройшов шлях від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

"Я бачив його на фронті, в АТО. Переконаний, що його рівень підготовки та досвід керівництва органами військового управління різного рівня дозволять йому якісно та відповідально здійснювати керівництво силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань у відсічі і стримуванні російської агресії проти України", - цитує Порошенка його прес-служба.

Нагадаємо, 24 лютого 2018 року набув чинності закон про реінтеграцію Донбасу, який покликаний відновити суверенітет над тимчасово окупованими територіями.

Глава Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що закон про реінтеграцію Донбасу систематизує використання Збройних сил і виконання бойових завдань, а також змінює формат основної операції. Він також зазначив, що перехід на новий формат операції дозволить більш ефективно застосовувати армію. За словами Муженко, штаб Об'єднаних сил очолить "людина з бойовим досвідом".