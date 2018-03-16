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В Україні громадян РФ не допустять до дипустанов для участі у виборах, - Аваков

НовиниПолітика    16.03.2018 - 17:11
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Допуск буде надаватися тільки російським дипломатам

Громадяни РФ не будуть допущені в дипломатичні місії на території України для участі у виборах президента РФ, Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"МВС України заявляє, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустимо! МВС України повідомляє, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України В Києві, Харкові, Одесі та Львові - не буде передбачати доступ до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах", - написав міністр

Аваков повідомив, що мав розмову з тимчасово повіреним у справах РФ, якому висловив офіційну позицію МВС.

Міністр пояснив, що таке рішення було прийнято у зв'язку з відсутністю реакції на ноту протесту МЗС України щодо наміру Росії провести вибори на території тимчасово окуппированного Криму, що є порушенням Віденської конвеції.

 

Сьогодні викликав у Міністерство внутрішніх справ тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в...

Опубліковано Arsen Avakov 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, Європейський союз підтвердив невизнання окупації Криму Росією і в черговий раз повторив заклик до країн світу приєднатися до режиму санкцій.

Таку ж позиицю висловили США і багато світові лідери.

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Теги: президентские выборы, выборы президента РФ, Вибори в Росії
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