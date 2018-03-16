У поліції повідомили подробиці смерті чоловіка у кафе в Києві

У поліції повідомили подробиці смертельного інциденту у кафе в Києві. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Попередньо відомо, що чоловік із дівчиною перебували у закладі. Після обіду вони рушили до виходу, однак дівчина повернулася, бо забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила непритомного чоловіка із ножовим пораненням шиї. Правоохоронці встановили його особу, це - мешканець столиці, 1989 року народження. За словами свідків, чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию. Цю інформацію ретельно перевіряють", - йдеться у повідомленні

Як зазначається, наразі подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство.

За повідомленням правоохоронців, причина смерті чоловіка буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Фото: у кафе в Києві виявили труп чоловіка (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у київському кафе на Подолі виявили чоловіка з перерізаним горлом. Подія трапилася в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа".