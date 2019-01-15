Суд в РФ продовжив арешт ще чотирьом українським морякам

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Суд продовжив арешт для Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного

Лефортовський суд Москви сьогодні, 15 січня, продовжив до 24 квітня термін арешту ще чотирьом українським морякам, яких незаконно затримали в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Об'єднану групу громадського спостереження за дотриманням Конституційних свобод у РФ.

Суд продовжив термін арешту для Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 12 українським морякам, яких незаконно затримали в Керченській протоці.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка. Також суд залишив під вартою командира українського корабля "Бердянськ" Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка та Михайла Власюка.

Додамо, що Лефортовський суд Москви відмовився передати на розгляд клопотання про продовження арешту затриманим в Керченській протоці українським морякам у військовий суд.

У свою чергу затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділив моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.