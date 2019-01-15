ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд в РФ продовжив арешт ще чотирьом українським морякам

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 19:22
Суд в РФ продовжив арешт ще чотирьом українським морякам
Фото (twitter.com/OgonWatch)

Суд продовжив арешт для Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного

Лефортовський суд Москви сьогодні, 15 січня, продовжив до 24 квітня термін арешту ще чотирьом українським морякам, яких незаконно затримали в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Об'єднану групу громадського спостереження за дотриманням Конституційних свобод у РФ.

Суд продовжив термін арешту для Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 12 українським морякам, яких незаконно затримали в Керченській протоці.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка. Також суд залишив під вартою командира українського корабля "Бердянськ" Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка та Михайла Власюка.

Додамо, що Лефортовський суд Москви відмовився передати на розгляд клопотання про продовження арешту затриманим в Керченській протоці українським морякам у військовий суд.

У свою чергу затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділив моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.

 

Суддя Ємельянов йде у Верховний суд Суд у РФ продовжив арешт 12 захопленим українським морякам
Новини України Суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся