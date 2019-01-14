ЄС хоче відкласти Brexit до липня, - The Guardian

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В ЄС вважають, що 29 березня вихід Британії з ЄС не відбудеться через ситуацію в британському парламенті

ЄС готується відкласти Brexit після того, як прийшов до висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Наголошується, що ЄС хоче відкласти Brexit до липня 2019 року. В ЄС вважають, що 29 березня вихід Британії з ЄС не відбудеться через ситуацію в британському парламенті.

Повідомляється, що це рішення буде озвучено на спеціальному саміті лідерів ЄС, який буде скликаним президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Раніше повідомлялося, що у парламент Британії на цьому тижні можуть внести два законопроекти для проведення нового референдуму щодо виходу країни з ЄС. Повідомляється, що ці законопроекти регулюють юридичні аспекти нового референдуму та зміст тексту бюлетеня.

Нагадаємо, більше ста депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії із закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що в разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і в подальшому працювати з ними заради "реформування і поліпшення Європейського Союзу".

РБК-Україна писало, що найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Великобританія залишиться в складі ЄС. Харгрівз вважає, що уряд, швидше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім призначить повторний референдум.