Палата лордів Британії не підтримала план Brexit

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Палата лордів 321 голосом "за" та 152 "проти" проголосувала за те, щоб відкинути сценарій виходу з ЄС без угоди

Палата лордів парламенту Британії не підтримала урядовий проект угоди щодо виходу з ЄС та відкинула варіант Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Палати лордів.

"Палата лордів 321 голосом "за" та 152 "проти" проголосувала за те, щоб відкинути сценарій виходу з ЄС без угоди та висловити жаль з приводу умов урядового проекту угоди щодо майбутніх відносин з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей проти відстрочення виходу зі складу Європейського союзу.

Нагадаємо, Євросоюз готується відкласти Brexit після того, як дійшов висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей. Голосування за угодою з ЄС має відбутися 15 січня.

Як відомо, у парламент Британії на цьому тижні можуть внести два законопроекти для проведення нового референдуму щодо виходу країни з ЄС. Повідомляється, що ці законопроекти регулюють юридичні аспекти нового референдуму та зміст тексту бюлетеня.

Нагадаємо, більше ста депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії із закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що в разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і в подальшому працювати з ними заради "реформування і поліпшення Європейського Союзу".