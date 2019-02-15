Підсумки дня: 15 лютого

•За главу Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк, внесли заставу в розмірі 2 млн 497 тис. гривень

•Президент США Дональд Трамп заявив, що він підпише документ про введення в США надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією на кордоні з Мексикою

•Дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці

•Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "ПриватБанку" і проти Російської Федерації

•В Мюнхені розпочалася конференція з безпеки. Вона проходитиме протягом трьох днів, з 15 по 17 лютого.

•Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі доручили доручили розглянути можливість відкриття справи на кандидата на президентських виборах 2019 Юлії Тимошенко

•Водій рейсового автобуса, якого звинувачують у загибелі студентки з Житомирської області, яку він нібито висадив на трасі вночі, не витримав нападок з боку співтовариства і зліг з серцевим нападом

•Львівський бабак Маруся, яку традиційно будять на Стрітення, 15 лютого, дала свій прогноз про те, яка весна чекає українців у 2019 році