За Мангера внесли заставу

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангера підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк

За голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк, внесли заставу в розмірі 2 млн 497 тис. грн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook його адвоката Дмитра Ільченка.

Ільченко написав, що він особисто вніс заставу.

Раніше повідомлялось, що генпрокуратура оскаржить можливість виходу Мангера під заставу. ГПУ подасть апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд. Сарган також зазначила, що звинувачення наполягає на арешті Мангера до 3 березня без можливості внесення застави.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли до СІЗО.

Зазначимо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.