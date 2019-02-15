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За Мангера внесли заставу

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 14:39
За Мангера внесли заставу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангера підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк

За голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк, внесли заставу в розмірі 2 млн 497 тис. грн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook його адвоката Дмитра Ільченка.

Ільченко написав, що він особисто вніс заставу.

За Мангера внесли заставуРаніше повідомлялось, що генпрокуратура оскаржить можливість виходу Мангера під заставу. ГПУ подасть апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд. Сарган також зазначила, що звинувачення наполягає на арешті Мангера до 3 березня без можливості внесення застави.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли до СІЗО.

Зазначимо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

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Новини України Катерина ГандзюкВладислав Мангер
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