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САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко

Новини » Політика    15.02.2019 - 11:22
САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко запідозрили в незаконному збагаченні і декларування недостовірної інформації

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі доручили доручили розглянути можливість відкриття справи на кандидата на президентських виборах 2019 Юлії Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Генпрокуратури.

Повідомляється, що вчора на ім'я генпрокурора надійшла заява про вчинення Тимошенко злочинів передбачених ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Також зазначено, що розслідування злочинів, про які йде мова, відноситься до виключної підслідності детективів НАБУ. Закон забороняє доручати розслідування таких злочинів іншим органам. Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування НАБУ покладено на САП.

"Беручи до уваги викладене, генеральний прокурор прийняв рішення про направлення заяви про злочин до САП для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений КПК України спосіб", - відзначили в ГПУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило справу про можливе відмивання коштів партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Як встановило журналістське розслідування Bihus.Info, між фінансовим звітом "Батьківщини" і реальними внесками є суттєві невідповідності.

Відзначимо, за даними свіжого опитування КМІС, Тимошенко залишається в трійці лідерів перед виборами президента 31 березня 2019 року.
 

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