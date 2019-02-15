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Дипломати ЄС узгодили санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків

Новини » Політика    15.02.2019 - 16:34
Дипломати ЄС узгодили санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Санкції повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні

Дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборона на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з агресією в Україні. Нові обмеження можуть торкнутися банків, енергетичні компанії та суверенний борг. Крім того, американські сенатори розраховують ввести санкції проти російських газових проектів за кордоном.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову. Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.

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Теми: Санкції проти РФ
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