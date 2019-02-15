Трамп оголосив про рішення ввести режим надзвичайного стану в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Введення режиму НС дозволить Трампу збільшити асигнування на будівництво загородження на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що він підпише документ про введення в США надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

"Я підпишу(документ, - ред.) про національний надзвичайний стан", - заявив він, виступаючи перед Білим домом.

Введення режиму НС дозволить Трампу збільшити асигнування на будівництво загородження на кордоні з Мексикою, оскільки в проекті бюджету, який розглядається в конгресі, на ці цілі виділено лише 1,375 млрд доларів замість запитаних президентом 5,7 млрд доларів.

Нагадаємо, учасники переговорів від демократів і республіканців у Конгресі Сполучених Штатів досягли принципової домовленості про запобігання закриття уряду ("шатдауна", - ред.) в кінці цього тижня.

Зокрема, сторони досягли принципової домовленості щодо питань забезпечення безпеки на південному кордоні США, що допоможе запобігти новий період "шатдауна" 15 лютого.

РБК-Україна писало, що втрати економіки США через "шатдаун" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП сша за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.