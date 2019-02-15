Суд у Гаазі визнав право ПриватБанку на компенсацію за окупацію Криму

Фото: ПриватБанк (УНІАН)

ПриватБанк має намір отримати з Росії 1 млрд доларів

Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "ПриватБанку" і проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як відзначили в прес-службі, у частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію стосовно всіх вимог "ПриватБанку" проти Російської Федерації.

Суд також визнав, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, і незаконно захопила активи "Приватбанку" в Криму, і що "ПриватБанк" має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі.

Як повідомили в прес-службі, арбітражний суд залишив питання про розмір відшкодування, що підлягає сплаті "ПриватБанку" за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду.

"ПриватБанк" має намір отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів", - додали в банку.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна заплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно у анексованому Криму в сумі 159 млн доларів. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній.