ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у Гаазі визнав право ПриватБанку на компенсацію за окупацію Криму

Новини » Економіка    15.02.2019 - 15:06
Суд у Гаазі визнав право ПриватБанку на компенсацію за окупацію Криму
Фото: ПриватБанк (УНІАН)

ПриватБанк має намір отримати з Росії 1 млрд доларів

Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "ПриватБанку" і проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як відзначили в прес-службі, у частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію стосовно всіх вимог "ПриватБанку" проти Російської Федерації.

Суд також визнав, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, і незаконно захопила активи "Приватбанку" в Криму, і що "ПриватБанк" має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі.

Як повідомили в прес-службі, арбітражний суд залишив питання про розмір відшкодування, що підлягає сплаті "ПриватБанку" за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду.

"ПриватБанк" має намір отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів", - додали в банку.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна заплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно у анексованому Криму в сумі 159 млн доларів. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній.

Суд арештував майно заводів Коломойського у справі ПриватБанку ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах самообслуговування і в Приват24
Новини України ПриватБанкГаага
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся